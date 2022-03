Manque de pluie : faut-il craindre une sécheresse ?

Depuis 2009, agriculteurs et pouvoirs publics ont développé une gestion solidaire de l’eau. Une trentaine de réservoirs comme celui-ci ont été construits. Le but : mettre en commun la ressource et limiter les prélèvements sur les nappes phréatiques. Dès le 1er avril et jusqu’au 31 octobre prochain, les agriculteurs seront autorisés à irriguer leur culture.