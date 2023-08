Manteaux, cirés, parapluie... le moral en berne des vacanciers face à une météo automnale

C'est facile à comprendre. En plus du froid, il pleut quasiment tous les jours cette semaine. Ces amis doivent trouver des occupations à l'abri : "On n'a pas le moral quoi. Il y a toujours ce temps gris". Et ça ne va pas s'arranger, car on s'attend à un pic de fraîcheur en fin de semaine, avec des températures à cinq degrés en dessous des normales de saison. Et demain, une tempête devrait frapper les côtes, avec des vents pouvant atteindre 100 km/h.