VIDÉO - Martinique et Guadeloupe : des inondations et glissements de terrain suite à des pluies extrêmes

Depuis samedi, la Guadeloupe connaît un épisode de pluies intenses en raison de "remontées d'air humide et instable générées conjointement par un flux de Sud-Est côté Atlantique et un flux de Sud-Ouest côté Caraïbes, liés à une zone de basses pressions se creusant au sud d'Hispaniola", comme l'a expliqué Météo-France dans un bulletin sur la situation. "Des pluies très importantes et diluviennes ont été enregistrées en six heures surtout du côté de Petit Bourg avec 250mm (pic critique), 100 mm du coté de Goyave et 68 mm à Baie Mahault", a précisé le service météorologique. Si bien que des glissements de terrain et des inondations ont déjà été recensés sur l'île.

De quoi provoquer une "certaine panique" au sein de cette population qui a subi "un choc terrible" après le passage de la tempête Fiona à la mi-septembre, comme l'a souligné le maire de Goyave, Ferdy Louisy. "Les stigmates sont encore là, des gens ne sont pas encore relogés", a-t-il témoigné au micro de LCI, signalant une montée des eaux dans des zones déjà affectées mi-septembre par les inondations dues à la tempête Fiona. "Compte tenu de l'évolution très inquiétante de la situation à Goyave", le maire de la commune a donc déclenché "le plan communal de sauvegarde (PCS)" qui a permis d'évacuer des populations situées en zone à risque.