Matinée glaciale dans l’Ain

Est-ce vraiment un temps pour partir en vacances ? Aucun doute pour Eric et Catherine, mais ils ne mettront pas le nez dehors. Comprenez-les, ils arrivent du sud. "On sort juste faire pipi au chien et on rentre de nouveau", confie Eric. Mais alors, comment sortir du brouillard ? Nous avons bien une idée et nous ne sommes pas les seuls. Figurez-vous que les fleurs de Valentin font du bien. Pour faire fleurir le printemps, comptez sur Jean-Yves. Dans sa pépinière enchantée, il se moque bien d'être givré.