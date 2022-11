Méditerranée : la mer 5°C au-dessus de la moyenne

L’été en novembre, la mer est à 20 degrés. Une fois la baignade finie, vient l’heure des questions. La Méditerranée est chaude, trop chaude pour la saison. Dans le Golf du Lion et au large de la Corse, l’eau est deux degrés au-dessus des normales de saison. Entre l’Île-de-Beauté et le continent, c’est encore plus, cinq degrés à certains endroits.