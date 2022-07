Méditerranée : une eau à 30 °C !

C'est un constat rarissime et difficile à croire pour les pompiers. Des températures qu'on retrouve d'habitude dans la Mer des Caraïbes. Des baigneurs de la côte Est de la Corse n'en reviennent pas non plus. Une température supérieure de cinq à six degrés par rapport à la moyenne en cette saison. Sur les côtes varoises, elle était à 27 ce lundi matin. Ce n'est pas une température habituelle sur la Méditerranée et c'est même un peu trop chaud pour certains vacanciers.