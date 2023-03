Orages : 21 départements en alerte orange, un évènement "très inhabituel pour la saison"

De la Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de- France, dès le matin le vent de sud-ouest sera assez fort, avec des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h dans les terres, 70 à 90 km/h près des côtes. Le temps d'abord couvert et faiblement pluvieux fera place en matinée à un ciel plus variable avec des averses. Des giboulées plus fréquentes sur la péninsule bretonne, le Cotentin et les bords de Manche s'accompagneront parfois d'orages l'après-midi. En soirée, le vent se renforcera encore sur la Bretagne et le Cotentin.

Plus au sud, sur le Languedoc-Roussillon ainsi que le littoral de PACA et de la Corse, des nuages bas s'installeront, portés par un vent de Sud à Sud-Est qui se renforcera au fil des heures des côtes de Provence à la vallée du Rhône avec des rafales à 60 à 70 km/h. Ailleurs, la matinée sera plutôt calme et clémente dans l'ensemble. A noter le vent de secteur Sud qui se renforcera jusqu'à 70 à 90 km/h sur la chaîne pyrénéenne.