Météo : 2022, retour sur ces phénomènes extrêmes qui touche notre planète !

Trente hectares partis en fumée, plus de 4000 pompiers venus de l'Europe entière combattre les flammes. Les incendies en Gironde, cet été, font partie des plus violents de l'histoire. La dune du Pilat défigurée, des campings entièrement brûlés et dans ce paysage apocalyptique, un couple de miraculés. Nous les avions filmés en septembre dernier. Trois jours plus tôt, les flammes avaient encerclé leur maison, ils n'ont eu d'autre choix que de se réfugier dans la piscine.