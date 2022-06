Météo : 26 °C dans l’air et 22 °C dans l’eau à Antibes

Arrivés à la plage, Camille et Valentin n’ont qu’une hâte : se jeter à l’eau. À Antibes (Alpes-Maritimes), la mer est à 22 °C, soit deux degrés de plus que la moyenne en cette saison. Elle atteint même 25 °C en bord de plage, l’idéal pour en profiter avec les enfants. "On va en profiter toute la journée" ; "Il n’y a pas grand monde, c’est impeccable", affirment quelques chanceux.