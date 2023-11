Météo : -8°C ce week-end dans le Cantal, le froid s'installe mais jusqu'à quand ?

Le froid est en train de s'installer. Il a fait -8°C dimanche matin, à Aurillac, dans le Cantal. Un froid qui va durer toute la semaine.

Le jour se lève à peine dans le Cantal, un berger est déjà parti surveiller ses centaines de brebis. Emmitouflé sous sa capuche, Roger traverse champs et forêt. Samedi, son fils est venu étaler du foin sous les arbres pour les animaux. La température est de -5°C. Et si vous demandez à cet octogénaire s'il est un peu frileux, il répond qu'il l'est "un tout petit peu !".

Le gel était bien omniprésent sur le département du Cantal ce dimanche matin. À l'Allanche, 800 habitants, il y a deux écoles face aux -7°C du matin. Il y a d'abord les frileux. Et ceux qui n'ont pas froid aux yeux.

Le soleil était tout de même bien présent tout au long de la journée. Alors, pas question de bouder son plaisir, pour une famille originaire du limousin. "On s'y fait sans problème", "c'est vivifiant, c'est sympa. On profite de la fraîcheur du Cantal !". Les températures vont redevenir tout juste positives dès lundi, mais le soleil devrait disparaitre du paysage.