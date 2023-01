Météo : à Collioure, on a fêté l'entrée en 2023 les pieds dans le sable

Ici, c'est la tradition depuis 20 ans. On sort les tables dehors et chacun ramène ses victuailles préférées. Il est 22 heures et les pieds sont dans le sable. Il fait très doux, alors certains ont apporté de quoi se rappeler qu'on était bien en hiver. Avec de la plage, du fromage, de bons breuvages, c'est bel et bien parti pour le décompte sur les remparts.