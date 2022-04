Météo : alerte aux vents violents dans le Tarn et la Haute-Garonne

À l'annonce de ces vents violents, Jérôme Curvale, météorologue amateur, a installé une station météo pour suivre en temps réel l'évolution de la situation. Selon les explications de ce dernier, le vent se renforce depuis le début d'après-midi. Entre 13h et 14h, il était à 100 km/h. Et depuis 16 h, il souffle autour de 120 et 130 km/h maximum. Et comme ce lundi, le phénomène arrive à peu près deux à trois fois par an.