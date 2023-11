VIDÉO - Écoles, trains… Le Pas-de-Calais au ralenti à cause des crues

Journée de classe écourtée pour une école de Vieil-Moutier, ordre de la préfecture. Près de 70 communes doivent fermer ce mardi leurs établissements scolaires. C'est le branle-bas de combat pour les parents. "J'ai mes enfant à récupérer et ma femme travaille. Donc cet après-midi, je ne travaille pas et je garde mes enfants", nous explique un père de famille. Le Pas-de-Calais vit ce mardi matin au ralenti. Le moindre déplacement s'avère compliqué. Certaines gares sont inondées et bloquent toute une partie des réseaux des TER.