VIDÉO - Après le déluge, de gros dégâts à déplorer dans les Pyrénées-Orientales

Ce mercredi matin, il y a encore de la glace dans les rues et de l'eau dans les bâtiments, comme dans la salle des fêtes, rénovée l'année dernière. "Avec la grêle et l'eau qui s'est infiltrée, on a le plafond qui s'est décroché, ce qui a engendré pas mal de dégâts", nous explique Jonathan Ruiz, responsable des services techniques à Canohès. "Sur la commune, on a environ 500 à 600.000 euros de dégâts sur nos bâtiments publics. La salle des fêtes, qui a été rénovée il y a un an, il faut refaire tout l'intérieur et la sono en particulier", nous explique le maire Jean-Louis Chambon.

Les orages ont fait des dégâts matériels importants. Mais aucune victime n'est à déplorer. À Perpignan, une voiture a été emportée par les eaux. Deux personnes ont été sauvées par les pompiers.