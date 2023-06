VIDÉO - Après plusieurs semaines d'intempéries, le soleil fait son retour dans le sud

Le soleil et les Marseillais, une passion qui ne pourra jamais s'épuiser. Une lumière d'été sur cette terrasse de café, mélangée à la bonne humeur, un changement radical avec les orages des dernières semaines. "On ne sait pas faire avec la pluie. On est perdu, on n'a aucune infrastructure qui tient à ces pluies-là. On ne sait pas faire, on n'est pas étanche", sourit un passant.