Averses orageuses, instabilité et ciel voilé : quel temps pour ce mardi 30 août ?

Les dernières heures des vacances d'été sous les averses. Selon les prévisions de Météo-France, le temps sera marqué, ce mardi 30 août, par de multiples averses orageuses qui toucheront le nord et l'est du pays. Et ce, alors que la vigilance orange pour risque d'orages a été levée durant la nuit. Ce mardi, en début de matinée, 70 départements étaient encore en "jaune".

Les averses, accompagnées parfois d'orages, s'étendront le matin du quart nord-ouest au Centre et de l'Auvergne à la vallée du Rhône et la Provence. Un ciel lumineux, essentiellement voilé, résistera temporairement du nord de la Seine au nord-est. Un temps plus calme et ensoleillé se rétablira sur les plaines du Sud-ouest puis sur toute la façade atlantique.

Durant le reste de la journée, l'instabilité se déplacera plutôt vers les régions de l'est de la France. Les averses orageuses se multiplieront sur la Bourgogne Franche-Comté, l'Auvergne Rhône-Alpes et jusqu'au Haut-Languedoc ainsi que la région PACA. L'activité électrique pourrait être localement forte, notamment sur le sud-est et plus particulièrement sur les Alpes-Maritimes. Sur le Grand Est, les averses orageuses se déclencheront plus tard dans l'après-midi. À l'ouest, l'amélioration gagnera la Bretagne, le Cotentin ainsi que les régions allant des Pyrénées au Roussillon, selon Météo-France.