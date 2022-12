Météo : vers le Noël le plus doux depuis 70 ans ?

Même les canards n'y comprennent plus rien. Finis le temps où leurs pattes se transformaient en patins à glace. Le redoux a eu raison de l'étang de Woippy (Moselle), 12 °C au thermomètre ce mardi après-midi contre -19 °C pendant le week-end.

Les habitants sont, eux aussi, perdus. "On a l'habitude des hivers enneigés. La neige, le froid et là le redoux, on n'a pas trop l'habitude", lance une habitante. "C'est dommage, parce qu'on était à une semaine de Noël. On aurait bien voulu passer Noël avec la neige", a ajouté un homme. Pourtant, il y a seulement deux jours, l'étang était complètement gelé. Avec 10 cm de glace, l'endroit était devenu le paradis des hockeyeurs.