VIDÉO - "On a sorti les bonnets" : temps hivernal pour le premier jour du printemps météorologique en Bretagne

Ce mercredi matin en Bretagne, les plus matinaux ont dû emprunter le chemin du travail avec précaution. Jusqu'à 9h, une fine couche de gel recouvrait les routes, les toits et les prairies. Les courageux promeneurs que nous avons croisés étaient bien emmitouflés pour contrer le froid : "On a sorti les bonnets, parce que ce matin, il fait quand même pas très très chaud. Comme à la montagne !"