VIDÉO - "Ça fait du bien de retrouver la neige" : soulagement dans les Pyrénées après les récentes chutes

Face à ces conditions, la station a sorti le drapeau rouge et le personnel multiplie les messages de prévention. Mais malgré le vent et une température ressentie de -18°C, la joie est palpable dans la station, qui a dû rester fermée durant 15 jours faute de neige. Ce dimanche 22 janvier, 70% du domaine est ouvert, pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse. "Ça fait du bien de retrouver la neige", se réjouit l'une d'elles.