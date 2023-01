VIDÉO - "Ça fait un peu drôle" : les habitants d'Aix-en-Provence surpris par le froid hivernal

Une période de froid renforcée par la présence du mistral. Et cela ne devrait pas s'arranger dans les jours à venir. Le froid va s'accentuer cette semaine avec des températures de plus en plus basses, prévoit Météo-France. La nuit de dimanche à lundi risque ainsi d'être la plus froide de l'épisode avec des gelées quasi généralisées sur l'Hexagone. Jusqu'en début de semaine prochaine, les températures minimales descendront le plus souvent entre -5 et -1°c en plaine et quelques petites gelées seront même possibles sur la Côte d'azur et la Corse.