Canicule : des records de températures encore battus mercredi

À Lyon, notre thermomètre indique 44°C, en plein soleil. À 13 heures, après plusieurs jours de fortes chaleurs, des ouvriers continuent de travailler et tentent de compenser en buvant 8 à 9 litres d'eau sur la journée. "Avec tout ce qu'on transpire, on est obligé !", nous lance un ouvrier. Un serveur, dans la vidéo en tête de cet article, lui, essaie, entre deux allées et venues, de garder un peu de tenue. Pour ce faire, il change de t-shirt deux à trois fois par jour.