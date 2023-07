VIDÉO - Canicule à Lyon : les températures ont frôlé les 38°C ce dimanche

Un épisode de canicule a touché dimanche la partie est du pays, avec quatre départements du sud-est placés en vigilance orange dès la matinée, a annoncé samedi Météo-France.

À Lyon et Bourg-en-Bresse, le mercure a frolé les 38 degrés, avait indiqué plus tôt l'institut météorologique, ayant également placé 23 départements en vigilance jaune pour canicule sur la partie est du pays. Dans un communiqué, la préfecture de l'Ain a appelé la population à protéger de la chaleur les jeunes enfants, les personnes âgées, fragiles, handicapées, sans domicile et les travailleurs exposés.