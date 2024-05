Météo : ce vendredi, c'est la journée internationale du soleil

Aujourd'hui, ce vendredi 3 mai, c'est la journée mondiale du soleil. L'équipe de TF1 s'est rendu à Marseille (Bouches-du-Rhône), l'une des villes les plus ensoleillées de l'Hexagone.

La Journée Mondiale du Soleil, célébrée chaque année le 3 mai, met en lumière l'importance de cette étoile pour la vie sur Terre. Après dix jours de pluie, le soleil est de retour à Marseille et les marseillais revivent. "Je suis heureuse, je flâne, je profite, et je vis pleinement cette belle journée", dit gaiement une habitante dans un éclat de rire. Chacun retrouve ses indispensables : lunettes, casquette, et surtout moral. Car travailler au soleil, ça n'a pas la même saveur.

Mais pourquoi le soleil est-il aussi important dans nos vies ? Pour savoir la réponse, nous trouvons des experts en la matière. Pour les scientifiques, le fait que certains individus soient pros du soleil, addicts du soleil ou amoureux du soleil n'est pas étonnant. La lumière du soleil stimule notre organisme et favorise la sécrétion des hormones du bien-être comme la sérotonine et l'ocytocine. Plus d'infos dans le reportage en tête de cet article.