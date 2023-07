VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 23 juillet ? Découvrez les prévisions

Le vent de sud se renforcera jusqu'à 60 km/h sur l'est des Pyrénées et l'ouest du pourtour du Golfe du Lion.

Les températures minimales s'échelonneront de 13 à 18 degrés en général, et jusqu'à 20 à 24 degrés en bord de Méditerranée. Quant aux maximales, elles atteindront 20 à 25 degrés de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'à la Belgique, de 24 à 29 degrés sur le reste de la moitié nord et le littoral aquitain. Il fera plus chaud des plaines du Sud-Ouest à PACA avec 29 à 34 degrés, localement 35 à 37 dans le Roussillon, en Provence et Corse.