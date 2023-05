VIDÉO - Météo : faut-il encore se fier aux Saints de glace ?

L'impatience se confirme dans les jardineries. Dans ce magasin d'Albi, on a vendu 3800 plants de maraîchage ce week-end. "On s'est fait dévaliser, s'amuse Guy Bousquet. Il va falloir un autre Saint, parce qu'avec le réchauffement climatique, on a souvent 15 jours d'avance." Il fait 17°C ce lundi matin à Albi (Tarn). Alors les jardiniers n'ont pas leur nez sur le calendrier. En moyenne, il gèlerait une fois tous les 30 ans dans le Sud-Ouest les jours des Saints de glace. Mais certains préfèrent rester prudents et bien protéger leurs semences.