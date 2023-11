VIDEO - Ciarán, Domingos, Irma... Pourquoi les tempêtes ont-elles un nom ?

Selon Loïs Pourchet, prévisionniste à Météo-France, "on nomme une tempête lorsqu'elle occasionne des vigilances météorologiques élevées, notamment une vigilance orange pour le paramètre vent. Et donc pour la France, c'est lorsque les 100 km/h sont dépassés sur un département", explique-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Avant, c'était l'université de Berlin qui décidait de tous les noms en Europe. Voilà pourquoi nous avons vu souffler des Klaus ou encore des Dirk.

Mais en 2017, cela a changé. Maintenant le pays qui choisit le nom est le premier touché, et cela fonctionne même par zone. Il y en a six en Europe. Pour Ciarán, par exemple, c'est le groupe Royaume-Uni/Irlande/Pays-Bas qui a eu la primeur, en hommage à un fonctionnaire irlandais, spécialiste des crues. Concrètement, chaque zone établit une liste par an alternant les prénoms féminins et masculins par ordre alphabétique (voir ci-dessous).