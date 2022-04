Météo : comment expliquer le grand écart de températures ?

Depuis trois à quatre ans, on connaît des températures assez basses, le matin. Mais l’après-midi, on a plutôt des valeurs 4 à 6 degrés au-delà. Et cela trompe la nature. On retrouve donc une situation hivernale entre le mois de janvier et février. Mais suite au retour des gelés au mois d’avril, la végétation peut être brûlée tout comme les fruits, avec des conséquences importantes.