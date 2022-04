Coup de vent sur l'ouest et le centre de la France : les images de la tempête Diego

Dans de nombreuses communes, c'était le branle-bas de combat ce vendredi matin. Outre la fermeture des parcs et jardins publics, les pompiers volontaires ont été mobilisés dans les Deux-Sèvres. "Le pic est attendu entre 16h et 17h. À cette heure-là, un vendredi, cela va affecter le ramassage scolaire. Il y aura aussi les départs en week-end. Cela veut dire plus d’activité et plus de circulation. C’est un peu près ce que l’on peut craindre de pire", déclare à TF1 Pierre Jumeaux, coordinateur de salle opérationnelle au centre de traitement des appels du Codis 79.