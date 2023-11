VIDÉO - Pas-de-Calais inondé : les élus sur tous les fronts

Le maire d'Hesdigneul-lès-Boulogne (Pas-de-Calais) revient dans la mairie. Après les inondations de ces derniers jours, son bureau est recouvert de boue. "On n'a plus rien, plus d'ordinateur. Donc l'organisation, les paies, l'urbanisme, tout est bloqué pour l'instant", nous explique l'édile Yves Hennequin. Deux adjointes le rejoignent pour faire un premier point et les problèmes s'accumulent, comme la consommation de l'eau dans la commune.

Le maire est attendu pour une réunion avec les autres élus du secteur pour organiser la logistique. Isabelle, la première adjointe, prend le relais. Elle part dans les rues du village pour apporter de l'aide aux sinistrés.