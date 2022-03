Météo : davantage de soleil ce week-end, nouvel épisode cévenol dans le sud

Cette journée dominicale sera plus automnale que printanière entre l’ouest de la Provence et le Languedoc-Roussillon ou un fort vent marin apportera des pluies soutenues : il s’agit là du deuxième épisode cévenol en une semaine, une situation particulièrement inhabituelle période de l’année. C’est sur le département de l’Hérault où les précipitations seront les plus marquées avec jusqu’à 150 voire 200 mm de pluie attendus, des quantités qui seront donc fort heureusement moins importantes que le week-end dernier. Ailleurs, le temps sera variable avec un peu plus de nuages que la veille et aussi quelques petites averses, notamment dans les régions septentrionales.

Le mercure enregistrera une petite baisse pour le premier jour du printemps, notamment l’après-midi avec des valeurs qui retrouveront un niveau de saison entre la Normandie et l’Alsace, en passant par l’Île-de-France. Ailleurs, la douceur se maintiendra avec souvent plus de 15°C. Au lever du jour aussi, il fera plus frais avec la généralisation de faibles gelées matinales au nord de la Seine et du Perche au plateau de Langres, en passant par la Beauce.