Doudounes, vent et neige : petit air d'hiver pour les vacances de printemps

Les trois zones scolaires sont en vacances en même temps ce week-end, qui ne sera ni chaud ni ensoleillé. Contrairement à la semaine dernière, le froid est de retour, avec même un peu de neige dans les Alpes.

Ce n'était pas tout à fait la photo prévue à l'origine. Mais à défaut de soleil, le bar qui porte le même nom fera l'affaire. À Deauville, fin avril, tout le monde était d'accord pour ne pas se découvrir d'un fil. La plupart des habitants portent des cols roulés et des doudounes. Les vendeurs qui ne proposent pas des vêtements chauds font triste mine.

Des températures sous les normales de saison

Les températures baissent à 12°C sur les planches le long de la plage, celles ressenties descendent jusqu'à 9°C avec le vent. C'est d'autant plus décourageant qu'en cette période de l'année, il fait en théorie trois ou quatre degrés de plus. Les vacanciers espéraient avoir un rayon de soleil, en vain. Ils sont même obligés de mettre les bottes et des vêtements chauds en raison du froid.

Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. À la Clusaz (Haute-Savoie), il n'y a pas plus de soleil qu'à Deauville, mais une bonne couche de neige. Le thermomètre affiche 0°C. Ce temps n'a rien d'exceptionnel, fin avril, en montagne. Mais le contraste avec le week-end précédent est saisissant. La station ne fermera que dans une semaine et terminera donc la saison en beauté. Il devrait encore neiger tout le week-end.