Vague de chaleur et records de soleil : Évelyne Dhéliat vous dit tout

Du côté des températures, va-t-on continuer à battre des records cette semaine ? Cela risque fort d'être le cas, assure Dhéliat, "en particulier dans le Sud-Ouest mais aussi vers le Poitou ou le Limousin". Et qui dit grosse chaleur dit orages : ils devraient éclater sur la façade atlantique et en la Normandie, "mais seulement à partir de dans la soirée". "C'est dans ces régions qu'ils risquent d'être plus forts et localement violents", prévient la spécialiste météo.