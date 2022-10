Météo : des records de chaleur en octobre

Des températures au-dessus de 20°C à la mi-octobre, est-ce inédit ? Non. La preuve avec un bulletin météo du 17 octobre 2018. C'était aussi le cas il y a un an jour pour jour. Ces températures inquiètent les scientifiques. Mais ce qui les préoccupent le plus, c'est la durée de cette vague de chaleur, déjà le cinquième jour. Conséquences du dérèglement climatique, ces épisodes seront à l'avenir de plus en plus fréquents, selon les scientifiques. En attendant, ce mois d'octobre pourrait battre un record, celui du plus chaud jamais enregistré.