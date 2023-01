Des températures jusqu'à -41 degrés : on vous explique ce que sont les "trous à froid" en France

Les trous à froid se forment dans des combes, des vallées très encaissées dans les Alpes, les Pyrénées, le Jura ou encore le Massif central et lorsqu'il existe des "conditions anticycloniques d'hiver, avec un vent d'est faible et un ciel bien dégagé", détaille Météo-France. Durant la nuit, alors que le sol ne reçoit plus de rayonnement solaire, l'air situé au fond de la vallée devient plus froid que l'air plus en altitude, c'est ce que l'on appelle une inversion de température.

"La nuit, le sol ne reçoit plus de rayonnement solaire et perd progressivement de l'énergie par rayonnement infrarouge. La température de surface du sol diminue progressivement tout au long de la nuit et l'air au contact de ce sol froid se refroidit à son tour. Dans les fonds de vallées, l’air froid (plus lourd que l’air chaud) se retrouve alors piégé et s’accumule", précise encore Météo-France. Et si plusieurs nuits s'enchaînent dans ces conditions, le froid reste et s'accentue au fil des jours sans pouvoir s'échapper de la cuvette. Le phénomène est amplifié dans des combes avec peu de végétation, et lorsqu'une couche de neige est présente sur le sol, surtout lorsqu'il s'agit de neige fraîche.