Météo : deux départements placés en vigilance orange "pluie-inondation"

Météo-France a placé deux départements du sud-ouest en vigilance orange "pluie-inondation" ce lundi 20 mai. L'épisode doit durer jusqu'à mardi dans la matinée.

Méfiance sur la côte atlantique. Météo-France a placé ce lundi après-midi deux départements en vigilance orange "pluie-inondation". Il s'agit de la Charente-Maritime et de la Gironde. L'alerte est valable jusqu'à mardi 21 mai, dans la matinée.

"Dans la nuit de lundi à mardi, de fréquentes averses concernent la Gironde et la Charente-Maritime. Ces averses, parfois orageuses, seront durables et persisteront au moins jusqu'à la fin de matinée de mardi. On peut attendre 50 à 80 mm. Ce risque de forts cumuls concerne essentiellement le nord de la Gironde et le sud de la Charente-Maritime", peut-on lire dans le bulletin de Météo-France.

La quasi-totalité du reste du pays est classé en vigilance jaune pour des risques d'orages, ou de "crues" dans l'est de la France. "En Île-de-France, Normandie et Centre Val-de-Loire, très localement des orages forts" pourront éclater "en fin d'après-midi et en soirée", prévient l'agence météorologique.