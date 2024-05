Météo : en Alsace, du soleil et des températures élevées ce mercredi

Ce mercredi, la ville de Strasbourg a droit à un temps et des températures dignes de la Côte d'Azur. Plus de 26 degrés sont attendus.

Au pied de la cathédrale de Strasbourg, on pourrait se croire au mois de juillet. Les magasins de souvenirs sortent tous leurs bibelots. Il y a quelques jours, on craignait le froid. Pour une fois, l'Alsace est une oasis de chaleur. Ce n'est pas facile pour un touriste de passage de prévoir une garde-robe adaptée. "Je n'ai emmené aucun vêtement d'été, donc, c'est un peu difficile", confie justement une touriste dans la vidéo ci-dessus.

Sur les terrasses, les Strasbourgeois savourent l'instant présent. "Dès qu'il fait beau, on voit les gens souriants", rapporte un habitant. Plus de 26 degrés sont attendus dans l'Est. Un avant-goût d'été que les orages prévus risquent de chasser rapidement. Après le tee-shirt, il faudra ressortir le parapluie.