En Auvergne, l'heure est aux températures négatives avec les premières gelées

L'image est plutôt jolie et le son de la glace qui craque sous les pas est appréciable. Mais ce mardi matin, pour faire son petit marché avec moins deux degrés, il faut avoir la tête bien rentrée dans les épaules. "J'ai dit, allez, on va prendre la doudoune et on va aller les voir", sourit une habitante. "On protège les légumes, on est obligé sinon tout s'abîme", lance une commerçante.