En Île-de-France, des risques de feux de forêts plus importants à cause de la canicule

Le gestionnaire des forêts publiques appelle le public à la plus grande "vigilance" au regard "des fortes affluences attendues ces prochains jours dans les massifs franciliens". Le mois de juin "reste traditionnellement la période de l’année où la fréquentation du public" est la plus forte, indique le communiqué. Pour cette raison, l’ONF rappelle quelques "réflexes responsables" : ne pas fumer ni jeter de mégots et ne pas allumer des feux de camps ou barbecue.