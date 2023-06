EN IMAGES - Intempéries : un violent orage s'est déchaîné sur quatre villages du Cher

Non loin de là, à Mehun-sur-Yèvre, des dégâts ont également été observés sur plusieurs bâtiments. La toiture d'une grande surface "de 1700 m² s'est effondrée", a-t-on précisé de même source. Deux autres communes ont aussi été touchées dans le même secteur, Sainte-Thorette et Marmagne. Dans cette dernière, de "gros dégâts (sont) localisés sur le secteur du hameau de Beauvoir", tandis qu'"à Sainte-Thorette, on relève des "dégâts matériels sur le bâti et sur les cultures".