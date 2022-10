VIDÉO - L'été en automne : Évelyne Dhéliat explique les raisons derrière ce phénomène météo

Autre point d'inquiétude : "ces périodes de forte chaleur ou de canicule sont de plus en plus tardives, puisque nous sommes en octobre, mais aussi de plus en plus précoces, parfois avec des vigilances rouges", appuie Évelyne Dhéliat. En juin, une canicule de cinq jours frappait déjà l'Hexagone. En juillet, on relevait ensuite un épisode de 15 jours, suivi d'un autre de 13 jours en août. Soit au total 33 jours de canicule sur trois mois, l'équivalent d'un mois complet de fortes chaleurs.

À des "périodes de plus en plus longues", il faut aussi noter "de plus en plus d'air chaud qui s'accumule sur le pays". "Il est à craindre que ce réchauffement climatique s'accélère sur notre planète", souligne la spécialiste de la météo.