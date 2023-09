Royaume-Uni, Suisse, Italie… La canicule tardive ne touche pas que la France

À Londres, au Royaume-Uni, 32°C ont été relevés durant l'après-midi, contre 31°C à Norwich, une ville située un peu plus au nord. La région du Benelux fait aussi face à une canicule inhabituelle à cette période de l'année : 32°C ont été recensées à Bruxelles (Belgique) et 29°C à Amsterdam (Pays-Bas). Plus à l'est, en Allemagne, il a fait 30°C à Berlin et 31°C à Mannheim, une ville du sud-ouest du pays.