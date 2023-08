Météo : fin de canicule ce week-end, des orages parfois violents au sud

Le risque orageux s’annonce marqué tout au long de la journée de samedi depuis l’Occitanie jusqu’aux Alpes. Ces orages seront localement forts, s’accompagnant ponctuellement de chutes de grêle, de puissantes rafales de vent et de pluies intenses. Seules la Provence, la Côte d’Azur et la Corse resteront à l’écart de cette agitation. Pendant ce temps, quelques averses pourront se produire entre la Bretagne et les Hauts-de-France tandis qu’ailleurs, le temps sera sec avec une alternance de nuages et d’éclaircies plus ou moins généreuses.