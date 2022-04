EN DIRECT - Météo : jusqu'à 15 cm de neige dans le Pas-de-Calais, 22 départements en alerte

RESSORTEZ LES VESTES ET DOUDOUNES !





Après la neige de cette fin de semaine, c'est le froid qui s'apprête à revenir en force. Les gelées vont ainsi se généraliser et s'accentuer ce week-end, n'épargnant que le pourtour méditerranéen. Les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi seront les plus froides de cet épisode avec des pointes à -5°C possibles.