VIDÉO - "Des stigmates de la tempête Alex" : vigilance de rigueur après les intempéries dans les Alpes-Maritimes

Dans la vallée de la Roya, à Fontan, les habitants sont sur le qui-vive. Si la vigilance rouge pluie-inondation a été levée à 10h dans les Alpes-Maritimes, la pluie a repris ces dernières minutes et le cours d'eau est relativement agité. "On a évacué toutes les maisons le long de la Roya, les personnes sont dans la salle du conseil municipal", a indiqué sur LCI le maire de la commune Philippe Oudot.

Le département reste en vigilance orange crues et vagues-submersion, mais la situation semble toutefois s'améliorer. "La crue est à un niveau stable, elle ne bouge plus trop, mais a plutôt tendance à baisser. On nous a annoncé qu'elle risquait de remonter un peu à l'avenir. Mais là, elle se stabilise", a souligné l'élu dans la vidéo en tête d'article.