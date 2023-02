VIDÉO - "D'un coup, la neige est arrivée" : la galère des automobilistes dans les Pyrénées-Orientales

Sans pneu neige sur la voiture de cette automobiliste, impossible d’aller plus loin. "Ça ne m'est jamais arrivé, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation", explique-t-elle. Mais elle n’est pas la seule, sur cet axe routier en basse altitude, il y a 15 centimètres de neige au sol. Les voitures patinent. Malgré l’alerte orange annoncée pour ce mardi, les conducteurs se sont laissé surprendre : "D'un coup, la neige est arrivée. On n'a rien compris", rapporte l'un d'eux.