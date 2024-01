VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 26 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Grisaille, éclaircies et soleil se partagent le territoire ce vendredi. Les températures sont très douces pour la saison. Les prévisions détaillées.

Le ciel sera partagé vendredi entre passage pluvieux au nord, grisaille tenace sur le Sud-Ouest et soleil dans le Sud-Est, prévoit Météo-France. Une zone de pluies plus régulières traversera la moitié nord du pays en matinée. Elle s'étendra l'après-midi du nord de la Nouvelle Aquitaine et de l'Auvergne vers l'est, à la Bourgogne Franche-Comté et au Grand-Est. Sur les Alpes du nord, il neigera au-delà de 2.200 m d'altitude.

Après les pluies matinales, de belles éclaircies reviendront au nord de la Loire jusqu'à la frontière belge l'après-midi. Sur les plaines du Sud-Ouest, les brouillards seront fréquents et denses le matin. La grisaille demeurera probablement tenace en journée, avec des éclaircies fugaces l'après-midi. Enfin sur le quart sud-est, la journée s'annonce belle et très ensoleillée. En Corse, des nuages bas seront présents près du littoral.

Sur le tiers nord, le vent de secteur ouest soufflera autour de 40 km/h, temporairement jusqu'à 60/70 km/h sur les côtes de Manche et le relief vosgien. Autour de la Méditerranée, tramontane et mistral resteront modérés, proches de 50 à 60 km/h en rafales.

Les températures seront toujours élevées pour la saison avec des minimales de 4 à 9 degrés en plaine, et des maximales de 11 à 16 degrés en général. Il fera encore localement 18 à 20 degrés au pied des Pyrénées, 16 à 22 sur les régions méditerranéennes et localement 23 à 25 dans les Pyrénées-Orientales.

Avec l'arrivée de l'air froid par le nord, l'ambiance sera plus froide qu'en matinée de la Normandie à l'Île-de-France jusqu'aux Hauts-de-France avec des températures entre 8 et 10 degrés qui continueront de chuter en soirée.