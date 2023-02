Météo : bienvenue dans la ville la plus froide de France

Pour savoir pourquoi il fait si froid, on a demandé à Martine. Cela fait 60 ans qu’elle vit là, et elle nous explique : "On est en altitude, à 500 mètres au-dessus de la mer. Et on est balayés par tout ce qui est vent, neige, verglas, pluie". À Langres, on a donc les mains froides, mais certains ici vous diront que c’est dans le cœur que l’on a chaud.