Les températures ont chuté, la neige est au rendez-vous : l'hiver est-il bien en train de s'installer ?

Combien de temps et jusqu'où les températures vont-elles baisser ? Le contraste avec la douceur des fêtes est évident. Pour autant, la situation est-elle exceptionnelle et peut-on parler de vague de froid ?

Il faut remonter à l'hiver 2018 pour connaître une chute de températures aussi soudaine. Cet épisode est-il, pour autant, exceptionnel ? Beaucoup parlent d'une vague de froid, mais ce n'est pas tout à fait juste : selon Météo-France, il faudrait trois jours sous les -0,9 °C, en moyenne nationale, dont un jour de pic sous les -2°C.

On va avoir de moins en moins de vagues de froid, elles vont être de plus en plus courtes Françoise Vimeux, experte climatologue

Pour l'instant, seule une partie de la France connaît des températures de -1°C à -4°C le matin. Mais n'a rien à voir avec la Seine gelée en 1987. Il faisait -20 °C dans toute la France. "On sait qu'avec le réchauffement climatique sur notre territoire, on va avoir de moins en moins de vagues de froid, qu'elles vont être de plus en plus courtes. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu'on n'en aura plus du tout. Mais, cela va devenir des événements de plus en plus exceptionnels et des événements qui seront de moins en moins froids par rapport à ce qu'on a connu au XXe siècle", affirme Françoise Vimeux, experte climatologue.

Pourtant, nous grelottons. Sans doute l'effet du froid ressenti. Les stations de Météo-France sont à l'abri du vent, contrairement à notre peau. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression que les thermomètres nous mentent. Quelle sera la durée de cet épisode de froid ? Le pic sera atteint ce mardi 9 janvier et mercredi 10 janvier, avec un redoux progressif, au-dessus de 0°C, en moyenne, prévu en fin de semaine.