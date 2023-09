VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 8 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Seule la Bretagne sera concernée dès la mi-journée par un peu d'instabilité qui se manifestera par des développements nuageux donnant localement de faibles averses. Sur les reliefs pyrénéens quelques averses se déclencheront à nouveau en cours d'après-midi.

Le vent d'autan restera présent sur les hauteurs du Tarn le matin.

Les maximales grimperont à des niveaux très élevés, avec 26 à 28 degrés sur la Bretagne et les bords de Manche et de 30 à 34 degrés partout ailleurs. Le mercure culminera de 35 à 36 degrés sur la région parisienne, la région Centre-Val de Loire et le nord de l'Auvergne.