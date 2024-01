"C'est parti pour l'hiver !" : les températures négatives font leur grand retour

Une vague de froid touche la France avec des températures qui n'avaient plus été observées depuis 2018. Pour sortir sans souffrir de la météo, il fallait bien s'équiper ce lundi.

C'est un épisode de froid qui change vos habitudes et certains avaient mal anticipé les -4°C ce lundi matin à Alençon (Orne), contrairement à certaines personnes. "On ressort les bonnets, les gants (...) on est prêtes, c'est parti pour l'hiver", sourient des habitantes.

"On se couvre un peu plus"

À Alençon, dans l'Orne, en 24 heures, c'est 10°C de perdus sur le thermomètre. Pour certains professionnels qui travaillent dehors, le froid est plus compliqué à supporter. "On se couvre un peu plus chaudement, on met plusieurs couches de vêtements", explique un riverain dans la vidéo en tête de cet article.

Chez un paysagiste non loin de là, en plus des vêtements chauds, on a aussi adapté le planning. "Quand il fait froid comme ça, on essaye de trouver des chantiers assez dynamiques pour pouvoir se réchauffer", explique-t-il. L'épisode de froid continuera de s'installer sur le pays jusqu'à minimum mercredi.